Эдинсон Кавани: В матче в Барселоне произошли вещи за гранью понимания

Нападающий «ПСЖ», возвращаясь к поражению от «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6), считает результат «великой несправедливостью».

На вопрос интервьюера FranceFootball, не подумал ли Кавани, размочив счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (счет стал 3:1), что игра сделана, нападающий «ПСЖ» ответил так: «Если честно, в тот момент я подумал, что в коем случае нельзя расслабляться. Я понимал, что у нас будет еще больше возможностей для контратак, «Барселона» раскроется и что надо этим воспользоваться. Да, согласен, когда счет стал 3:1, никто не думал, что так все перевернется. Но произошло нечто, что определило наше поражение. Убежден, произошла великая несправедливость. Результат был не по игре. Почему? Да включите телевизор! Это не мое какое-то мнение, пересмотрите матч!» Журналист спросил, не хочет ли Кавани поражение свалить на судей. «Да вы, журналисты, сами все прекрасно понимаете, - ответил Эдинсон. - Не хочу вдаваться в детали, скажу только: в том матче произошли вещи за гранью понимания».