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В Екатеринбурге проверяют строителей стадиона к ЧМ-2018 на связи с террористами

Комментарии

Полиция Екатеринбурга проверяет строителей, работающих на реконструкции Центрального стадиона к чемпионату мира по футболу, на связи с террористами, сообщает «URA.RU».

«Папа мой строителем работает и до совсем недавнего времени был занят на спецобъекте — нашем стадионе, который должен будет принимать в 2018 году сами знаете что. Так вот, доблестные полиционеры с обширным, со слов мамы, списком товарищей обходят сейчас места обитания всех сопричастных на предмет выявления непричастности тружеников тыла к терроризму и прочим милым шалостям», — выложила пост на однм развлекательном портале  пользовательница с ником MaranaLeSta.

По словам девушки, сотрудники МВД вели себя вежливо, проходить в саму квартиру отказались, ограничившись только беседой. В комментариях под постом девушки другой житель Екатеринбурга заявил, что к нему тоже приходили полицейские.

«Чего-то ваши служивые подзапоздали. У нас уже два раза были. Обходят не только сопричастных, а все дома в радиусе пары километров в прямой зоне видимости из окон», — написал vitsliputsly.

В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу отказались комментировать эту информацию. Редакция «URA.RU» направила в ведомство официальный запрос.

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