Кевин Дюрант: «Уорриорз» должны прибавить, чтобы победить в четвертом матче

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу над «Клвиленд Кавальерс» в третьем матче финальной серии НБА.

«Да, мы победили, но еще ничего не кончено. Остается самое трудное – выиграть решающий четвертый матч. Я еще ни разу не был в одной победе о перстней.

Знаю, как это будет для нас трудно, ведь в Кливленде болельщики ждут мести. Так что нам нужно прибавить в игре, чтобы добиться поставленной цели», - цитирует Дюранта ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.