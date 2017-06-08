Вандерсон: Контракт с «Динамо»? Пока не знаю
Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал информацию о том, что он близок к подписанию контракта с московским «Динамо».
- Контракт с «Динамо»? Пока ничего не знаю, - сказал бразилец в беседе с корреспондентом «Советского спорта».
Ранее сообщалось, что 31-летний форвард в среду провел переговоры с «Динамо» и подписал контракт.
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