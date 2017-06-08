Леброн Джеймс: «Кливленд» сделал все для победы, но «Уорриориз» сделали еще больше
Источник: ESPNКомментарии
Форвард «Кливленд Кавальер» Леброн Джеймс прокомментировал поражением в третьем матче финальной серии НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».
«После победы в финале конференции я предупреждал партнеров, что в главном финале нас ждет ураган. Я играл против многих великолепных команд, но ничего подобного в НБА еще не было. Мы играли отлично, сделали все для победы, однако наши соперники сделали еще больше», - цитирует Джеймса ESPN.
В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.
Матч
Кливленд - Голден Стэйт - 113:118
Место и дата
08 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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