Леброн Джеймс: «Кливленд» сделал все для победы, но «Уорриориз» сделали еще больше

Форвард «Кливленд Кавальер» Леброн Джеймс прокомментировал поражением в третьем матче финальной серии НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».

«После победы в финале конференции я предупреждал партнеров, что в главном финале нас ждет ураган. Я играл против многих великолепных команд, но ничего подобного в НБА еще не было. Мы играли отлично, сделали все для победы, однако наши соперники сделали еще больше», - цитирует Джеймса ESPN.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.