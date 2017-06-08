Янис Тимма стал игроком «Басконии»
Источник: БК «Баскония»Комментарии
Бывший атакующий
защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт
испанского клуба.
Контракт с Тиммой заключен на три сезона. Ранее «Зенит» объявил об уходе латвийского игрока в связи с истечением соглашения.
📢 SIGN UP!— Saski Baskonia (@Baskonia) 8 июня 2017 г.
JANIS TIMMA, new Baskonia player for the next three seasons!
Welcome to your new home @JTii6!! 🔵🔴 pic.twitter.com/cW9sTM0MuI
Напомним, Тимма выступал за петербургский клуб с 2015 года.
В Единой лиге ВТБ 2016/17 он провел 28 матчей, набирая в среднем 12,6 очков за
игру.
В плей-офф чемпионата Испании-2016/17 «Баскония» дошла до
полуфинала, где уступила «Валенсии».
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