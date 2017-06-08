Бывший атакующий защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт с Тиммой заключен на три сезона. Ранее «Зенит» объявил об уходе латвийского игрока в связи с истечением соглашения.

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JANIS TIMMA, new Baskonia player for the next three seasons!



Welcome to your new home @JTii6!! 🔵🔴 pic.twitter.com/cW9sTM0MuI — Saski Baskonia (@Baskonia) 8 июня 2017 г.

Напомним, Тимма выступал за петербургский клуб с 2015 года. В Единой лиге ВТБ 2016/17 он провел 28 матчей, набирая в среднем 12,6 очков за игру.

В плей-офф чемпионата Испании-2016/17 «Баскония» дошла до полуфинала, где уступила «Валенсии».