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Янис Тимма стал игроком «Басконии»

Источник:  БК «Баскония»Комментарии

Бывший атакующий защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт с Тиммой заключен на три сезона. Ранее «Зенит» объявил об уходе латвийского игрока в связи с истечением соглашения.

Напомним, Тимма выступал за петербургский клуб с 2015 года. В Единой лиге ВТБ 2016/17 он провел 28 матчей, набирая в среднем 12,6 очков за игру.

В плей-офф чемпионата Испании-2016/17 «Баскония» дошла до полуфинала, где уступила «Валенсии».

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