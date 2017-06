Бывший атакующий защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Контракт с Тиммой заключен на три сезона. Ранее «Зенит» объявил об уходе латвийского игрока в связи с истечением соглашения.

📢 SIGN UP!



JANIS TIMMA, new Baskonia player for the next three seasons!



Welcome to your new home @JTii6!! 🔵🔴 pic.twitter.com/cW9sTM0MuI