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Дуайт Ховард: Джейс великолепен, но Дюрант лучше

Источник:  ESPNКомментарии

Центровой «Атланты Хоукс» Дуайт Ховард рассказал, кому отдает предпочтение в паре Леброн Джеймс – Кевин Дюрант.

«Как я могу выбрать кого из них двоих? Я бы выбрал себя лучшим, но если среди них… Джеймс великолепен, но в этом сезоне Дюрант просто выше всех на голову. В атаке Леброн все тот же король, однако Дюрант вывел и свою оборону на какой-то космический уровень», - цитирует Ховарда ESPN.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.

Матч

Кливленд - Голден Стэйт - 113:118

Место и дата

08 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция

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