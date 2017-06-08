Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Минспорта опубликовало список кандидатов в сборную России по хоккею

Источник:  Министерство спорта Российской ФедерацииКомментарии

Министерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18.

Список кандидатов в основной состав: Сергей Андронов, Виктор Антипин, Александр Барабанов, Антон Белов, Алексей Береглазов, Артём Блажиевский, Андрей Василевский, Владислав Гавриков, Анатолий Голышев, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Василий Демченко, Александр Дергачев, Артем Зуб, Артём Ильенко, Александр Кадейкин, Кирилл Капризов, Андрей Кареев, Богдан Киселевич, Виктор Комаров, Егор Коршков, Павел Красковский, Андрей Кузьменко, Евгений Кузнецов, Никита Кучеров, Вячеслав Лещенко, Максим Мамин, Андрей Миронов, Сергей Мозякин, Владислав Наместников, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Игорь Ожиганов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Основин, Артемий Панарин, Сергей Плотников, Владислав Провольнев, Иван Проворов, Рушан Рафиков, Степан Санников, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Иван Телегин, Владимр Ткачев, Артем Федоров, Никита Черепанов, Игорь Шестёркин, Вадим Шипачев, Дмитрий Юдин.

Резервный состав: Денис Алексеев, Кирилл Беляев, Михаил Воробьев, Егор Воронков, Артем Волков, Денис Гурьянов, Сергей Зборовский, Павел Карнаухов, Данила Квартальнов, Илья Ковальчук, Глеб Корягин, Антон Красоткин, Вадим Кудако, Константин Окулов, Александр Полунин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Степан Санников, Кирилл Семёнов, Михаил Сидоров, Яков Тренин, Кирилл Ураков, Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Данил Юртайкин.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане не примут участие игроки НХЛ. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Играть в России – это шанс попасть на ОлимпиадуЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Пожертвуем лигой ради сборной? К чему приведет легализация аренды игроков в КХЛПожертвуем лигой ради сборной? К чему приведет легализация аренды игроков в КХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко продолжает горячую тему о непростых взаимоотношениях между богатыми и бедными клубами.Мари Дорен Абер: Возможно, я завершу карьеру после Олимпиады-2018Титулованная французская биатлонистка Мари Дорен Абер может уйти из большого спорта после Олимпиады в Пхенчхане.Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.Олег Кожемяко: Сахалин готовится к приему спортсменов перед ОлимпиадойГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поделился мнением о развитии зимних видов спорта в Сахалине.Борис Майоров: Считаю не совсем правильным, что Знарок совмещает работу в клубе и сборнойДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о принципах работы тренерского штаба сборной России.«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018«Это лишит Олимпиаду смысла!» Как Россия борется со всем миром за Игры-2018В первый день Петербургского международного экономического форума о спорте уже говорили много.Мартен Фуркад: Не знаю, смогу ли я быть знаменосцем на Олимпиаде в ПченчханеДвукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что пока не знает, сможет ли быть знаменосцем сборной на ОИ-2018 в Пченчхане.Александр Жуков: Будем использовать базы на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, чтобы правильно подвести спортсменов к ОИ-2018Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о подготовке сборной России в Олимпиаде в Южной Корее.Александр Жуков: Надо искоренить тренеров, которые думают, что нельзя победить без допингаГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменовГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Александр Жуков: Если Россия не выступит на Олимпиаде-2018, соревнования лишатся интереса и смыслаГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.Василий Кошечкин: От олимпийской сборной никто не отказываетсяЛучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф Василий Кошечкин - о перспективах сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.Дмитрий Губерниев: Убежден, что россиянки не уедут без медалей с Олимпиады в КорееКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что женская сборная России по биатлону завоюет медали на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).Фазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛФазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает руководство ИИХФ перейти к решительным действиям в отношении НХЛ.«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровленииПавел Дацюк поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднееЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке.Рене Фазель: У ИИХФ нет дополнительных денег на игроков НХЛПрезидент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с переговорами относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.Тодд Вудкрофт: Надеюсь, решение НХЛ не ехать на Олимпиаду - не финальноеТренер «Виннипега» и сборной Швеции Тодд Вудкрофт высказался о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/2018 для участия в Олимпийских играх.
Футбол
Вандерсон: Контракт с «Динамо»? Пока не знаю
Футбол
Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена CAS 11 июля
Футбол
Во время ЧМ-2018 сборная Бразилии будет жить в свадебном отеле в Лобне
Футбол
Илья Геркус: У Ари есть желание иметь отношения с «Локомотивом» и нет желания – с «Краснодаром»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
ОИ-2018
ОИ-2018