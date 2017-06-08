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Хосеп Гвардиола: Месси просто невероятен

Источник:  Catalunya RadioКомментарии

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», поделился мнением о нападающем «Барселоне» Лионеле Месси.

«Как бы я хотел оказаться в его голове. Это человек, просто рожденный для футбола. Лео уже давно стал иконой для всех почитателей игры, оставаясь самым важным футболистом на поле. От него всегда завышенные ожидания, все ждут, что он будет пачками забивать голы. Самое интересное, это как он решает просто сложные ситуации на поле, это невероятно», - цитирует Гвардиолу Catalunya Rаdio.

В прошедшем сезоне Месси принял участие в 50-ти матчах, забил 54 мяча и отдал 15 голевых передач.

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