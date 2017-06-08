Место Маркизио в сборной Италии займет полузащитник «Интера»
Источник: Федерация футбола ИталииКомментарии
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии, хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио не поможет национальной команде в матче отбора ЧМ-2018 с командой Лихтенштейна.
Отмечается, что футболист туринского клуба получил травму в контрольной игре с командой Уругвая. Место Маркизио в стане сборной Италии займет полузащитник миланского «Интера» Роберто Гальярдини.
Также сообщается, что в ближайшее время игрок «Юве» пройдет медицинское обследование. Напомним, Маркизио покинул поле в матче с Уругваем на 18-й минуте.
Матч Италия – Лихтенштейн состоится 11 июня и стартует в 21:45 мск.
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