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Место Маркизио в сборной Италии займет полузащитник «Интера»

Источник:  Федерация футбола ИталииКомментарии

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии, хавбек «Ювентуса» Клаудио Маркизио не поможет национальной команде в матче отбора ЧМ-2018 с командой Лихтенштейна.

Отмечается, что футболист туринского клуба получил травму в контрольной игре с командой Уругвая. Место Маркизио в стане сборной Италии займет полузащитник миланского «Интера» Роберто Гальярдини.

Также сообщается, что в ближайшее время игрок «Юве» пройдет медицинское обследование. Напомним, Маркизио покинул поле в матче с Уругваем на 18-й минуте.

Матч Италия – Лихтенштейн состоится 11 июня и стартует в 21:45 мск.

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