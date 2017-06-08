«Локомотив» интересуется вратарем «Ростова» Медведевым
Источник: ТАССКомментарии
Голкипер «Ростова» Никита Медведев может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
- «Локомотив» заинтересован в Медведеве. Клубы ведут переговоры о возможном трансфере, - цитирует агентство ТАСС неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Медведев перешел в «Ростов» в феврале 2016 года из клуба «Зенит-Иркутск». 22-летний вратарь в сезоне-2016/17 установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей за всю историю чемпионатов России (988 минут).
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