Братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили контракты с ЦСКА
Источник: ПФК ЦСКАКомментарии
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, сегодня клуб продлил контракты с игроками защитной линии – Василием и Алексеем Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем.
«Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников», – говорится в официальном Twitter столичной команды.
🔥 Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продлили контракты! Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников 😱 #мыЦСКА pic.twitter.com/qZc8GR15i0— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 8 июня 2017 г.
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