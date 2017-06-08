Братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили контракты с ЦСКА

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, сегодня клуб продлил контракты с игроками защитной линии – Василием и Алексеем Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем.

«Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников», – говорится в официальном Twitter столичной команды.