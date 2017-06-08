Джей Ар Смит: «Кливленд» выиграет финальную серию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит после поражения в третьем матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уоррирз» заявил, что его команда завоюет перстни в семи матчах.
Сообщение появилось в твиттере Смита сразу после матча, однако потом было удалено. Сам игрок поспешил дать пояснение, что аккаунт был взломан.
Смит в третьем матче серии провел на паркете 34 минуты, набрал 16 баллов, отдал две результативные передачи и забрал один подбор.
В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.
Матч
Кливленд - Голден Стэйт - 113:118
Место и дата
08 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически