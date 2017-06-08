Стив Керр: «Уорриорз» помогла усталось Джеймса и Ирвинга

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал результат третьего матча финальной серии НБА с «Кливленд Кавальерс».

«С учетом нашей игры, Леброну и Ирвингу нужно было играть на максимуме в течении всего матча. Но если ты вынужден играть практически без замен, то это здорово выматывает. Они оба действовали просто невероятно, но все-таки подсели физически.

Когда они играют по 45 минут на паркете, все время совершая тяжелые броски, это влияет на результат. Мы смогли вытерпеть и добыть столь важную победу», - цитирует Керра ESPN.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.