Кейлор Навас: Благодарен Зидану за доверие

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас высказал слова благодарности главному тренеру Зинедину Зидану.

«Я начал сезон с травмой и поначалу было очень трудно. Зидан меня неоднократно поддерживал в прессе, в том числе в личной беседе. Теперь я себя ощущая намного сильнее в игровом аспекте. Мы выиграли много титулов в прошедшем сезоне, так что я выражаю искреннюю благодарность Зидану, что поверил в меня», - цитирует Наваса Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Навас принял участие в 32-х матчах и пропустил 38 голов.