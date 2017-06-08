Илья Геркус: Число клубов в РФПЛ менять не нужно
Источник: ТАССКомментарии
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение, что не нужно изменять количество участников российской премьер-лиги.
Что я имею в виду? Я говорю о том, чтобы были какие-то региональные дивизионы, где матчи игрались бы по круговой системе, после чего следовал бы единый для всех плей-офф. Командам из европейской части России тяжело ездить к дальневосточникам и сибирякам, и наоборот», - цитирует Геркуса ТАСС.
На данный момент в РФПЛ играет 16 клубов.
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