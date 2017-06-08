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Сборная России уступила американкам в матче Суперфинала Мировой лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России уступила команде США в третьем матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в китайском Шанхае.

Встреча между командами из группы А завершилась со счетом 13:12 в пользу американок.

Сборная США не потеряла ни одного очка на групповом этапе турнира, одержав три победы в основное время в трех матчах. Российская команда потерпела первое поражение в Суперфинале Мировой лиги. Россиянки набрали пять очков и обеспечили себе второе место в группе, отстав от американок на четыре очка.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее в четверг. Россиянки сыграют с командой, которая займет третье место в группе B.


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