Сборная России уступила американкам в матче Суперфинала Мировой лиги

Сборная России уступила команде США в третьем матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в китайском Шанхае.

Встреча между командами из группы А завершилась со счетом 13:12 в пользу американок.

Сборная США не потеряла ни одного очка на групповом этапе турнира, одержав три победы в основное время в трех матчах. Российская команда потерпела первое поражение в Суперфинале Мировой лиги. Россиянки набрали пять очков и обеспечили себе второе место в группе, отстав от американок на четыре очка.







Соперник сборной России по четвертьфиналу определится позднее в четверг. Россиянки сыграют с командой, которая займет третье место в группе B.