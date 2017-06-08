Сборная России уступила американкам в матче Суперфинала Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сборная России уступила команде США в третьем матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в китайском Шанхае.
Встреча между командами из группы А завершилась со счетом 13:12 в пользу американок.
Сборная США не потеряла ни одного очка на групповом этапе турнира,
одержав три победы в основное время в трех матчах. Российская команда
потерпела первое поражение в Суперфинале Мировой лиги. Россиянки набрали
пять очков и обеспечили себе второе место в группе, отстав от
американок на четыре очка.
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