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Рахим Чахкиев: Хочу провести прощальный бой

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBO, олимпийский чемпион 2008 года Рахим Чахкиев поделился мыслями о возможном завершении карьеры. 

У меня нет ясности со следующим боем, но я не вешаю перчатки на гвоздь. Может быть, у меня проснется желание вновь боксировать, как это произошло недавно в Ростове-на Дону, когда я находился на поединке Дмитрия Кудряшова. Я почувствовал себя словно на ринге, а не в зрительском зале. Есть такая стихия, которую хочется повторять и повторять. Я 20 лет в боксе, и для меня это как допинг, хочется все снова продолжать, не останавливаясь. Но все зависит от эмоционального состояния и мотивации, мне еще надо определиться, стоит ли продолжать боксировать или нет. И пока конкретного разговора с руководством нашей промоутерской компании не было.

Мне хотелось бы завершить карьеру совсем по-другому, провести еще один, прощальный бой, и показать красивый бокс. Пусть даже с очень серьезным соперником. Хотелось бы порадовать своих поклонников, которые ждут моего возвращения на ринг. Потому что на вечере бокса в Ростове-на-Дону ко мне подходило много болельщиков, видно, что они меня знают и ценят как хорошего бойца. И мне было очень приятно. И для таких моих поклонников мне хотелось бы показать красивый бокс» - цитирует Чахкиева «Р-Спорт».

На профессиональном ринге Чахкиев провел 29 боев и победил 26 раз.

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