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Хосеп Гвардиола: Хочу отработать контракт с «Манчестер Сити» до конца

Источник:  Catalunya RadioКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих дальнейших планах.

- Я не буду тренировать ни «Барселону», ни сборную Каталонии. Мой контракт с «Манчестер Сити» будет действовать еще два года, и я хочу отработать его до конца. А дальше будет видно, - заявил Гвардиола.

Напомним, Хосеп Гвардиола тренировал «Барселону» в 2008 - 2012 годах, а после этого работал с «Баварией». 

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