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На товарищеский матч сборных России и Чили продано около 17-ти тысяч билетов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

9 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится товарищеский матч между сборными России и Чили.

Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу РФС, на эту игру было продано около 17 тысяч билетов.

«На полдень четверга было реализовано около 17 тысяч билетов», – сообщили в пресс-службе.

Ранее РФС объявил, что все граждане Чили, желающие поддержать свою команду, попадут на игру бесплатно в рамках акции гостеприимства.

Добавим, что матч стартует в 19.00, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

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