Грасия покинул пост главного тренера «Рубина»

Илья Геркус: У «Локомотива» более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛ

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о бюджете столичного клуба на будущий сезон, поведал о планах московской команды, а также отметил доходы красно-зеленых.