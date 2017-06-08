Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Грасия покинул пост главного тренера «Рубина»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Испанский специалист Хавьер Грасия не будет работать с казанским «Рубином» в следующем сезоне.

Грасия и руководство «Рубина» пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с главным тренером команду покидают и его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

Напомним, в чемпионате России-2016/17 «Рубин» финишировал на девятой строчке турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, казанскую команду снова может возглавить Курбан Бердыев, под руководством которого «Рубин» дважды становился чемпионом России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Тосно» расстался с защитником АравинымРуководство ленинградского «Тосно» приняло решение не продлевать контракт с защитником Алексее Аравиным.Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, это клуб искренних людейЗащитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич дал комментарий после продления контракт со столичным клубом.Илья Геркус: Число клубов в РФПЛ менять не нужноПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение, что не нужно изменять количество участников российской премьер-лиги.Братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили контракты с ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, сегодня клуб продлил контракты с игроками защитной линии - Василием и Алексеем Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем.«Локомотив» интересуется вратарем «Ростова» МедведевымГолкипер «Ростова» Никита Медведев может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».Вандерсон: Контракт с «Динамо»? Пока не знаюЭкс-нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал информацию о том, что он близок к подписанию контракта с московским «Динамо».Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена CAS 11 июляСпортивный арбитражный суд 11 июля рассмотрит апелляцию финского полузащитника Романа Еременко на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации.Полузащитник «Тосно» Роша: Зе Луиш дал хорошие рекомендации по РоссииПолузащитник «Тосно» Нуну Роша рассказал, кто помог ему принять решение о переходе в российский клуб.Константин Сарсания: У меня был разговор с Аршавиным, но эта была обычная беседаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возвращении в стан питерского клуба полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.Сергей Рыжиков: Грасия не понял русскую душуСергей Рыжиков: Грасия не понял русскую душуВратарь «Рубина» объяснил причины неудачного сезона команды, вспомнил жесткий разговор с партнерами и песню из мультфильма.Илья Геркус: У Ари есть желание иметь отношения с «Локомотивом» и нет желания – с «Краснодаром»Президент «Локомотива» Илья Геркус надеется, что нападающий Ари продолжит выступать за столичный клуб.Илья Геркус: У «Локомотива» более семейная аудитория, более женская, чем у других клубов РФПЛПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о бюджете столичного клуба на будущий сезон, поведал о планах московской команды, а также отметил доходы красно-зеленых.Анатолий Мещеряков: Миранчук принял правильное решение, оставшись в «Локомотиве»Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта клуба с полузащитником Алексеем Миранчуком.Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)Усиление «Спартака», последние тренировки сборной и отжиг Луческу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сергей Фурсенко: Собирался пригласить Манчини на работу в сборную РоссииГенеральный директор «Зенита», бывший президент РФС Сергей Фурсенко рассказал, как состоялся приезд в Россию итальянского специалиста Роберто Манчини, отметив, что собирался пригласить наставника в национальную сборную.На сборах в Льенце «Арсенал» сыграет с вице-чемпионом АвстрииФутболисты «Арсенала» выйдут из отпуска 15 июня, проведут втягивающий сбор, а затем отправятся в австрийский Льенц, сообщает официальный сайт тульской команды.Азмун и Муса попали в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих футболистов формируется команда, игроками которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.На стадионе «Амкара» прошла экскурсия для пермских школьниковНа стадионе «Амкара» прошла экскурсия для пермских школьниковНа стадионе футбольного клуба «Амкар» состоялась экскурсия для пермских школьников, сообщает официальный сайт клуба.Игбун признан болельщиками «Уфы» лучшим игроком сезонаБолельщики футбольного клуба «Уфа» признали форварда Сильвестра Игбуна лучшим игроком сезона, сообщает официальный сайт уфимской команды.«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Футбол
Грасия покинул пост главного тренера «Рубина»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Хочу отработать контракт с «Манчестер Сити» до конца
Футбол
Братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили контракты с ЦСКА
Футбол
Сборная Камеруна объявила заявку на Кубок конфедераций
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости