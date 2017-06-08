Грасия покинул пост главного тренера «Рубина»
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Испанский специалист Хавьер Грасия не будет работать с казанским «Рубином» в следующем сезоне.
Грасия и руководство «Рубина» пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.
Хавьер Грасия покидает #FCRK— «Рубин» Казань (@fcrk) 8 июня 2017 г.
Подробности⤵️https://t.co/43AprigfRS#НашРубин pic.twitter.com/ZverB4yeBE
Вместе с главным тренером команду покидают и его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.
Напомним, в чемпионате России-2016/17 «Рубин» финишировал на девятой строчке турнирной таблицы.
Ранее сообщалось, казанскую команду снова может возглавить Курбан Бердыев, под руководством которого «Рубин» дважды становился чемпионом России.
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