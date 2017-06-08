«Рома» попытается приобрести Сусо

Как сообщает Football Italia, руководство «Ромы» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Сусо.

Согласно источнику, римский клуб уже отправил соответствующий запрос в стан «россонери», однако, получил отказ.

Отмечается, что футболист ни при каких условиях не покинет «Милан». Главный тренер команды Винченцо Монтелла считает испанца одним из лидеров и хочет сохранить его на следующий сезон.

Добавим, что зарплата хавбека на данный момент составляет 1 млн евро. Ранее отец игрока заявил, что его сын собирается пересмотреть свое соглашение с клубом. При этом СМИ сообщают об интересе мадридского «Атлетико».