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Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом пятого матча серии с «Нэшвиллом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу финальной серии Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Нэшвилл».

Победа хозяев льда в основное время оценивается коэффициентом 2,16, тогда как виктория гостей идет за 2,99.

За ничью букмекеры предлагают 3,83.

Игра пройдет 9 июня, начало - в 03:00 мск.

Напомним, пока счет в серии 2-2.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл

Место и дата

09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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