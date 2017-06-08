Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом пятого матча серии с «Нэшвиллом»

Даниил Марков: Я очень рад за ребят, которые едут попробовать свои силы в НХЛ

Обозреватель «Советского спорта» беседует с известным защитником Даниилом Марковым, выступавшим за «Нэшвилл», но болеющим за «Питтсбург».