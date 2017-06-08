Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом пятого матча серии с «Нэшвиллом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу финальной серии Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Нэшвилл».
Победа хозяев льда в основное время оценивается коэффициентом 2,16, тогда как виктория гостей идет за 2,99.
За ничью букмекеры предлагают 3,83.
Игра пройдет 9 июня, начало - в 03:00 мск.
Напомним, пока счет в серии 2-2.
Матч
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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