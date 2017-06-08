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Team Secret сыграет с Invictus Gaming в плей-офф EPICENTER: Moscow

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Завершился последний матч группового этапа EPICENTER: Moscow.

Китайский коллектив LGD.Forever Young обыграл Team Secret со счетом 2:0.

В полуфинале LGD.Forever Young сыграет с победителем пары Team Liquid - Virtus.pro, а Team Secret сразится с Invictus Gaming.


EPICENTER: Moscow проходит с 4 по 11 июня. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составляет 500 000 долларов.

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