Team Secret сыграет с Invictus Gaming в плей-офф EPICENTER: Moscow

Александр «XBOCT» Дашкевич: Не гнобите Na`Vi, а, наоборот, поддержите, ребята нуждаются в этом

Александр «XBOCT» Дашкевич: Не гнобите Na`Vi, а, наоборот, поддержите, ребята нуждаются в этом Александр «XBOCT» Дашкевич обратился к фанатам Natus Vincere с просьбой оказать поддержку команде.

Коллектив Natus Vincere получил первое приглашение на турнир ESL One New York 2017, который пройдет 16-17 сентября в Barclays Cente.

Natus Vincere примет участие в ESL One New York 2017 Коллектив Natus Vincere получил первое приглашение на турнир ESL One New York 2017, который пройдет 16-17 сентября в Barclays Cente.

OG, Na`Vi, Planet Odd и Clutch Gamers покинули EPICENTER: Moscow Завершился четвертый игровой день группового этапа EPICENTER: Moscow.

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