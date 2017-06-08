Евгений Ловчев: На матч с Чили нужно ставить тот же победный состав

Наш обозреватель Евгений Ловчев – о составе сборной России на Кубок Конфедерации.

- То, что Черчесов не взял Нойштедтера и Семенова, горевать не стоит. Они себя пока незаменимыми игроками сборной не показали. Я уверен, что на матч с Чили нужно ставить тот же победный состав, что играл с венграми. Сейчас не надо экспериментировать, нам нужно зацепиться за эту игру, которую команда показала в предыдущем матче. И если продолжить разговор о защите и о двух отцепленных игроках, то ведь есть еще Кутепов, есть Шишкин, который может сыграть как с краю, так и в центре.

Контрольный матч Россия – Чили пройдет завтра в Москве на «ВЭБ-Арене». Начало в 19.00.