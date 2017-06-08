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«Енисей» подписал полузащитника Семакина

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

«Енисей» подписал двухлетний контракт с полузащитником Максимом Семакиным, сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 33-летний игрок выступал за красноярскую команду на правах аренды. В ФНЛ он провел 24 матча и забил один гол.

Ранее Семакин защищал цвета «Кубани», «Урала», «Уфы» и нижегородской «Волги».

Напомним, на днях главным тренером «Енисея» был назначен бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев.  

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