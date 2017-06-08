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Виталий Фридзон: В сборной России не чувствую себя ветераном

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился мнением о своем статусе в национальной команде России.

«Ветераном себя начинают ощущать только тогда, когда партнеры начинают подкалывать, напоминая, что мне уже за 30 лет. Сам еще не чувствую себя старым, физическая форма на уровне. Мне вообще кажется, что после 30-ти лет только начинается самый пик любого спортсмена, поскольку уже и дает о себе знать опыт.

Сборная – моя жизнь. Я люблю приезжать сюда и буду это делать, пока позволяет физическое состояние», - цитирует Фридзона официальная сайт Единой лиги ВТБ.

 В составе сборной России Фридзон провел 24 матча, в среднем набирая 11 очков при 2 подборах.

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