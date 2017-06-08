Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич дал комментарий после продления контракт со столичным клубом.

«ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета», – приводит слова футболиста официальный твиттер столичного клуба.

В минувшем сезоне 37-летний защитник провел во всех турнирах 29 матчей, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.