Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич дал комментарий после продления контракт со столичным клубом.

«ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета», – приводит слова футболиста официальный твиттер столичного клуба.

В минувшем сезоне 37-летний защитник провел во всех турнирах 29 матчей, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионовСтали известны все потенциальные соперники ЦСКА по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.Братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили контракты с ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, сегодня клуб продлил контракты с игроками защитной линии - Василием и Алексеем Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем.Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена CAS 11 июляСпортивный арбитражный суд 11 июля рассмотрит апелляцию финского полузащитника Романа Еременко на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации.«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит»Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.Вагнер Лав: Обожаю болельщиков ЦСКАБывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, в настоящий момент играющий за турецкий «Аланьяспор», поделился воспоминаниями о России.Ионов присоединится к «Динамо» в четвергПолузащитник Алексей Ионов присоединится к московскому «Динамо» в четверг, сообщил пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев.Виктор Гончаренко: Проигрыш «Спартаку» не стал для ЦСКА трагедией, а только распалил насГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 26-го тура РФПЛ попросил защитника Виктора Васина не зацикливаться на ошибке, приведшей ко второму голу в ворота армейцев.Вратарь «Спартака-Нальчика» Антипов поедет с ЦСКА на сборМосковский ЦСКА пригласил на сбор в Австрию вратаря нальчинского «Спартака» Антона Антипова.ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Эшторила»Как сообщает Record, защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра может перейти в московский ЦСКА.Леонид Слуцкий: Абрамович – мой друг, он помогает мне трудоустроиться в АнглииБывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал интервью на английском языке, где рассказал о дружбе с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.Сергей Коровушкин завершил карьеру игрокаВице-чемпион России 1998 года в составе московского ЦСКА нападающий Сергей Коровушкин завершил профессиональную карьеру игрока, сообщает официальный сайт тульского «Арсенала».Виталий Мутко: Черчесов найдет, кем заменить ДзюбуВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.Наталья Билан: У «Зенита» самая молодая аудиторияКреативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о среднем возрасте болельщиков команд РФПЛ.Чернов, Макаров, Ефремов и Ткачев поедут в Австрию с ЦСКАФутболисты ЦСКА Александр Макаров, Дмитрий Ефремов, Никита Чернов и Сергей Ткачев, выступавшие в минувшем сезоне в других клубах на правах в аренды, с первого сбора приступят к работе под руководством Виктора Ганчаренко, сообщает официальный сайт армейцев.Геннадий Зюганов: Считаю, что легионеры в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА – это плохоПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о легионерах в российском футболе.Виктор Васин: В игре со «Спартаком» я получил надежную прививку – теперь выбью мяч в аутЗащитник московского ЦСКА Виктор Васин, вспоминая свою ошибку допущенную в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака», признался, что она стала следствием потери концентрации.Чалов прочитал стихотворение Бунина в рамках проекта «Лирика футбола» (видео)Форвард московского ЦСКА Федор Чалов прочитал стихотворение Ивана Бунина «Детство» в рамках проекта «Лирика футбола». Об этом сообщает RT.Веллитон: Мне интересно возвращение в Россию, только не в ЦСКА и «Зенит»Бывший форвард «Спартака» Веллитон заявил, что не против варианта продолжения карьеры в России.Андрей Аксенов: Без раздумий согласился возглавить «молодежку» ЦСКАНовый старший тренер «молодежки» ЦСКА Андрей Аксенов рассказал о том, как узнал о своем назначении.
Футбол
Грасия покинул пост главного тренера «Рубина»
Футбол
Хосеп Гвардиола: Хочу отработать контракт с «Манчестер Сити» до конца
Футбол
Братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили контракты с ЦСКА
Футбол
Сборная Камеруна объявила заявку на Кубок конфедераций
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевичвсе новости