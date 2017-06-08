Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей
Источник: ПФК ЦСКАКомментарии
Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич дал комментарий после продления контракт со столичным клубом.
«ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей. Нас объединяет общая цель и уважение друг к другу! Рад, что продолжаю защищать красно-синие цвета», – приводит слова футболиста официальный твиттер столичного клуба.
Сергей #Игнашевич о новом контракте 🔴🔵 pic.twitter.com/TwX650XK6D— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 8 июня 2017 г.
В минувшем сезоне 37-летний защитник провел во всех турнирах 29 матчей, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
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