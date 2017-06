Тренер Андре Уорда: Мы уважаем Ковалева, но 17 июня он будет разбит

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорда Верджилл Хантер уверен в победе своего подопечного в реванше с Сергеем Ковалевым.

- Мы уважаем Ковалева, уважаем то, что он уже сделал, и то, что он способен сделать. Это здоровое уважение, но оно ему не поможет. 17 июня Ковалев будет разбит.

Hunter: My Time Away From Camp Didn't Hurt Ward; He's A Pro https://t.co/vLxK02Hj64 #boxing pic.twitter.com/QljaRglPxP