Тренер Андре Уорда: Мы уважаем Ковалева, но 17 июня он будет разбит

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорда Верджилл Хантер уверен в победе своего подопечного в реванше с Сергеем Ковалевым.

- Мы уважаем Ковалева, уважаем то, что он уже сделал, и то, что он способен сделать. Это здоровое уважение, но оно ему не поможет. 17 июня Ковалев будет разбит.

Ни страха, ни какого-то беспокойства перед первым боем не было. Это вообще недопустимо. Конечно, ты знаешь, что из себя представляет твой соперник, и нам было известно, что Ковалев больше, сильнее, что он может ударить. Мы знали об этом, но уже проходили это раньше.

Когда Андре выступал на Олимпиаде в полутяжелом весе (до 81 кг), мало кто знал, что он весил 77 кг. Он уступал соперникам в весе, росте и габаритах, он привык к этому. Благодаря физической силе, выносливости и IQ он превосходит все так называемые козыри, которые ставит на кон другой боец, - заявил Хантер.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.