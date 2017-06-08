Джейк Гюнцель: Оставшиеся матчи будет очень сложны

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

«Мы отдадим все в пятом матче. Теперь серия стала мини-серией до двух побед. Лично я приложу все силы, чтобы победить. Мы играем хорошо, но в оставшихся играх может быть все, что угодно. Что могу сказать точно – при своих болельщиках нам будет проще показывать свой лучший хоккей», - цитирует Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

В финальной серии НХЛ «Питтсбург Пингвинз» играет вничью с «Нэшвилл Предаторз», 2-2. Пятый матч пройдет 9 июня в Нэшвилле.