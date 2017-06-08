Клубы ЖХЛ начнут биться в плей-офф

В олимпийском сезоне турнир Женской хоккейной лиги пройдет в новом формате.

Как стало известно «Советскому спорту», на стадии регулярного чемпионата клубы сыграют в четыре круга. Затем квартет лучших команды по итогам «регулярки» продолжит борьбу за Кубок ЖХЛ в плей-офф. Полуфинальные серии матчей пройдут до двух побед. Финальная - до трех. При этом обеим командам, не вышедшим в финал, будут вручены бронзовые медали.

- Введение серии плей-офф – очень верное решение, поскольку это дополнительный интерес, - прокомментировал ноу-хау генеральный директор ХК «Бирюса» Сергей Рабцун. - Плей-офф принципиально отличается от игр в чемпионате. Это другой уровень хоккея, когда четвертая команда может обыграть первую и стать победителем.