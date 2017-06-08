Клэй Томпсон: «Уорриорз» намерены завершить серию в Кливленде
Источник: ASAP SportsКомментарии
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что его команда рассчитывает стать чемпионом НБА уже в четвертом матче.
«Мы ничуть не устали. Не хотим ехать в Окленд на пятый матч, а намерены завершить всю историю уже в Кливленде. Мы уже забыли третий матч и теперь готовимся к новой битве. Хотим вернуться домой с трофеем», - цитирует Томпсона ASAP Sports.
В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.
Матч
Место и дата
10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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