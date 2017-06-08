Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионов

читайте также

Зидан признан лучшим тренером примеры, Роналду – лучший игрок Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером чемпионата Испании прошедшего сезона.

Сергей Игнашевич: ЦСКА – это семья, это клуб искренних людей Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич дал комментарий после продления контракт со столичным клубом.

Братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили контракты с ЦСКА Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, сегодня клуб продлил контракты с игроками защитной линии - Василием и Алексеем Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем.

Эдинсон Кавани: В матче в Барселоне произошли вещи за гранью понимания Нападающий «ПСЖ», возвращаясь к поражению от «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6), считает результат «великой несправедливостью».

Апелляция Романа Еременко будет рассмотрена CAS 11 июля Спортивный арбитражный суд 11 июля рассмотрит апелляцию финского полузащитника Романа Еременко на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации.

Василий Уткин: «Реал» просто на голову сильнее «Ювентуса» Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о финале Лиги чемпионов, в котором встречались «Ювентус» и мадридский «Реал».

«Спартак» подпишет форварда «Брюгге»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Младен Кашчелан: В лидерах в следующем сезоне будут «Спартак», ЦСКА, «Зенит» Капитан «Тосно» Младен Кашчелан рассказал, как команда начала готовиться к своему дебютному сезону в РФПЛ.

Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня «Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.

«Было приятно разгромить «МЮ» и «Арсенал». Дайер – о главных событиях сезона Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в беседе с клубной пресс-службой оценил выступление лондонского клуба в минувшем сезоне.

Баку и Мадрид претендуют на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 Как сообщает пресс-служба УЕФА, Баку и Мадрид будут бороться за право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Виталий Мутко: Россия не собиралась принимать финалы еврокубков в 2019 году Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что Россия не подавала заявок на финалы еврокубковых турниров в 2019 году.

Вагнер Лав: Обожаю болельщиков ЦСКА Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, в настоящий момент играющий за турецкий «Аланьяспор», поделился воспоминаниями о России.

Ионов присоединится к «Динамо» в четверг Полузащитник Алексей Ионов присоединится к московскому «Динамо» в четверг, сообщил пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев.

Гризманн не поздравил Варана с победой в Лиге чемпионов (видео) Полузащитник «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн отказался приветствовать своего партнера по национальной команде защитника «Реала» Рафаэля Варана после его победы в Лиге чемпионов.

Ромелу Лукаку: Хочу играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов и борется за титулы в Англии Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку заявил, что не намерен оставаться в клубе, и его агент Мино Райола занят переговорами о переходе.

Виктор Гончаренко: Проигрыш «Спартаку» не стал для ЦСКА трагедией, а только распалил нас Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 26-го тура РФПЛ попросил защитника Виктора Васина не зацикливаться на ошибке, приведшей ко второму голу в ворота армейцев.

Вратарь «Спартака-Нальчика» Антипов поедет с ЦСКА на сбор Московский ЦСКА пригласил на сбор в Австрию вратаря нальчинского «Спартака» Антона Антипова.

Роналду получит бесплатный кофе в Неаполе за дубль в ворота «Ювентуса» Как сообщает RT со ссылкой на Real Madrid Info, нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду одна из кофеен Неаполя пообещала бесплатный кофе за дубль в ворота «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.