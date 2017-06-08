Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионов
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Стали известны все потенциальные соперники ЦСКА по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.
ЦСКА в данном раунде попал в число «сеяных» команд. Соперником армейской команды станет одна из следующих команд: «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул Башакшехир» (Турция), АЕК (Греция).
⚽️ Определились все возможные соперники #ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионов— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 1 июня 2017 г.
➡️ Стяуа
➡️ Янг Бойз
➡️ Ницца
➡️ Истанбул Башакшехир
➡️ АЕК pic.twitter.com/CVvfkv5qAc
Добавим, что жеребьевка, по итогам которой определится соперник российского клуба, пройдет 14 июля. Первая игра состоится 25-26 июля, ответная пройдет 1-2 августа.
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