Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций
На официальном сайте ФИФА обнародован состав сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017.
вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);
защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семедо (оба — «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, Германия);
полузащитники: Адриен Силва, Виллиам Карвалью (оба — «Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Моутинью («Монако», Франция), Пицци («Бенфика»);
нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако», Франция), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).
Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с
17 июня по 2 июля. Действующие чемпионы Европы
сыграют в группе А со сборными России, Новой Зеландии и Мексики.