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Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

На официальном сайте ФИФА обнародован состав сборной Португалии на Кубок конфедераций-2017. 

вратари: Бету, Руй Патрисиу (оба — «Спортинг»), Жозе Са («Порту»);

защитники: Бруну Алвеш («Кальяри», Италия), Седрик Соареш («Саутгемптон», Англия), Элизеу, Нелсон Семедо (оба — «Бенфика»), Жозе Фонте («Вест Хэм», Англия), Луиш Нету («Зенит», Россия), Пепе («Реал», Испания), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд, Германия);

полузащитники: Адриен Силва, Виллиам Карвалью (оба — «Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона», Испания), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Моутинью («Монако», Франция), Пицци («Бенфика»);

нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернарду Силва («Монако», Франция), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Желсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия», Испания), Рикарду Куарежма («Бешикташ», Турция).

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Действующие чемпионы Европы сыграют в группе А со сборными России, Новой Зеландии и Мексики.

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