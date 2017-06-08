Зидан признан лучшим тренером примеры, Роналду – лучший игрок
Источник: Официальный сайт ПримерыКомментарии
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером чемпионата Испании прошедшего сезона.
Лучшим футболистом был признан португалец Криштиану Роналду, как сообщает официальный сайт Примеры.
Под руководством Зидана в прошлом сезоне мадридцы одержали победу в чемпионате Испании и выиграли Лигу чемпионов.
Роналду в минувшем сезоне принял участие в 46-ти матчах, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач.
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