Джеймс Огастин: Рассчитываю, что завершим серию с «Химками» в трех матчах
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Форвард ЦСКА Джеймс Огастин поделился ожиданиями от встречи с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ.
Первые два матча серии до трех побед пройдут сегодня и субботу в Москве.
«Мы хорошо отдохнули за последнюю неделю, хорошо подготовились к финалу. Рассчитываю, что мы сыграем на максимум и как в полуфинале против «Локомотива» завершим серию победой в трех матчах. У меня нет особых чувств в связи со встречей с «Химками», это мой пятый год в России, и я второй раз буду играть в финале, вот чему я рад. Я играл в «Химках» четыре сезона и точно знаю, как для клуба важно и принципиально обыграть ЦСКА», - сказал Огастин.
Матч
Место и дата
08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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