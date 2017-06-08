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Явтокас завершит игровую карьеру после окончания сезона

Источник:  БК «Жальгирис»Комментарии

Литовский баскетболист Робертас Явтокас сообщил, что завершит игровую карьеру после окончания сезона.

Этот сезон будет последним», - приводит слова 37-летнего центрового официальный сайт «Жальгириса», за который Явтокас выступает с 2011 года.

Ранее он защищал цвета московского «Динамо», «Химок» и «Валенсии».

В составе сборной Литвы Явтокас завоевал бронзовую медаль чемпионата мира-2010.

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