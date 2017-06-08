«Рубину» не пришлось платить компенсацию Грасии за разрыв контракта

«Рубину» не придется выплачивать компенсацию за расторжение контракта с главным тренером команды Хавьером Грасией.

По информации «Бизнес Online», сторонам удалось договориться о расторжении соглашения по собственному желанию испанского специалиста. Важную роль в переговорах сыграл швейцарский юрист Ральф Иззенегер, благодаря которому Грасия и оказался в «Рубине».



Вместе с главным тренером команду покидают и его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.

Напомним, в чемпионате России-2016/17 «Рубин» финишировал на девятой строчке турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, казанскую команду снова может возглавить Курбан Бердыев, под руководством которого «Рубин» дважды становился чемпионом России.