«Рубину» не пришлось платить компенсацию Грасии за разрыв контракта
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
«Рубину» не придется выплачивать компенсацию за расторжение контракта с главным тренером команды Хавьером Грасией.
По информации «Бизнес Online», сторонам удалось договориться о
расторжении соглашения по собственному желанию испанского специалиста. Важную роль
в переговорах сыграл швейцарский юрист Ральф Иззенегер, благодаря
которому Грасия и оказался в «Рубине».
Вместе с главным тренером команду покидают и его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес.
Напомним, в чемпионате России-2016/17 «Рубин» финишировал на девятой строчке турнирной таблицы.Ранее сообщалось, казанскую команду снова может возглавить Курбан Бердыев, под руководством которого «Рубин» дважды становился чемпионом России.
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