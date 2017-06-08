Конор Шири: Мне нравится играть с Кросби и Гюнцелем

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

«Мне нравится играть с Кросби и Гюнцелем, вместе мы можем многое сделать в пятом матче. Но я не хочу ничего заранее говорить, итоговое решение делает тренерский штаб. Неважно, куда меня поставят, все равно болельщики увидят в пятом матче бешенное желание и агрессию, нацеленность на победу», - цитирует Шири официальный сайт НХЛ.

В финальной серии НХЛ «Питтсбург Пингвинз» играет вничью с «Нэшвилл Предаторз», 2-2. Пятый матч пройдет 9 июня в Нэшвилле.