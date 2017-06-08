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Питер Лавиолетт: «Питтсбург» может сделать результата двумя тройками нападения

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт прокомментировал игру обороны своей команды на протяжении текущего сезона.

- Я думаю, что наша оборона хорошо играла на протяжении всего сезона, а не только в матчах плей-офф. В действительности у нас есть целый оборонительный блок. Еще мне кажется, что Янник Уэбер и Мэтт Ирвин не получают заслуженную славу, ведь они проделывают не меньший объем работы. Очевидно, что защитники первых двух пар получают очень много игрового времени. Это сильно помогает, когда вам противостоит команда, в составе которой есть два центральных форварда мирового класса. Такое случалось в нескольких сериях по ходу нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. У «Чикаго» было два ударных звена, «Анахайм» может сделать результата двумя тройками нападения. То же самое можно говорить и про «Питтсбург». Невероятно полезно иметь в наличии четырех защитников столь высокого класса. Опять же хочу подчеркнуть, что не стоит забывать включать в список Ирвина с Уэбера, эти парни также выходили на лед против ведущих звеньев соперника, - рассказал главный тренер «Предаторз» NHL.com/ru.

Напомним, счет в финальной серии пока ничейный: 2-2. Пятая игра состоится в ночь с четверга на пятницу в Питтсбурге.

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