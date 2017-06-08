Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп- : -Плишкова
Баскетбол  ЦСКА- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агенты Мораты: В ближайшие дни Альваро примет окончательное решение

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Агнет форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты Хуанма Лопес рассказал о планах своего клиента.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Испании недоволен своим положением в стане «сливочных» и собирается покинуть клуб. По информации СМИ, за нападающего ведут борьбу «Милан», а также «Манчестер Юнайтед». 

«Мората планирует чаще появляться на поле. Он хочет стать лидером. В этом сезоне Альваро забил 19 голов, но этого мало. Останется ли Мората в «Реале»? Не знаю, это был блестящий сезон для команды Зидана. Они выиграли не один титул.

В ближайшие дни Альваро примет окончательное решение. Нет, я еще не разговаривал на эту тему с руководством «Реала».

«Милан»? Интерес со стороны этой команды действительно есть. То же самое касается и других великих клубов. Мората больше не хочет такой же истории, как это случилось «Реале», – приводит слова агента Fotball Italia.

Читайте также:

Маркус Рэшфорд: Мората поможет «Юнайтед» выиграть не один трофей

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛДанни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Илья Геркус: Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с «Краснодаром»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход защитника железнодорожников Рината Янбаева.Зидан признан лучшим тренером примеры, Роналду – лучший игрокГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером чемпионата Испании прошедшего сезона.«Рома» попытается приобрести СусоКак сообщает Football Italia, руководство «Ромы» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Сусо.Кейлор Навас: Благодарен Зидану за довериеГолкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас высказал слова благодарности главному тренеру Зинедину Зидану.«Локомотив» интересуется вратарем «Ростова» МедведевымГолкипер «Ростова» Никита Медведев может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».Марез может продолжить карьеру в «Челси»Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез может перейти в «Челси» нынешним летом.Вандерсон: Контракт с «Динамо»? Пока не знаюЭкс-нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал информацию о том, что он близок к подписанию контракта с московским «Динамо».Константин Сарсания: У меня был разговор с Аршавиным, но эта была обычная беседаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возвращении в стан питерского клуба полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.«Посмотрим, случится ли это». Месси не уверен, что останется в «Барселоне»«Посмотрим, случится ли это». Месси не уверен, что останется в «Барселоне»Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал небольшое интервью изданию Tencent.Василий Уткин: «Реал» просто на голову сильнее «Ювентуса»Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о финале Лиги чемпионов, в котором встречались «Ювентус» и мадридский «Реал».Диего Коста: Конте не рассчитывает на меня в следующем сезонеФорвард «Челси» Диего Коста сообщил, что наставник «синих» Антонио Конте не видит его в стане лондонского клуба на следующий сезон.«Лацио» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере защитника, которым интересуется «МЮ»Тренерский штаб «Ливерпуля» продолжает поиски усиления состава.«МЮ» улучшил предложение по трансферу МоратыРуководство «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2021 года, сумма отступных – 400 млн евроФорвард сборной Аргентины Лионель Месси пришел к соглашению с руководством «Барселоны» о новом контракте.Защитник «Вольфсбурга» Родригес прибыл в офис «Милана» (видео)Левый защитник «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Рикардо Родригес прибыл в офис «Милана», сообщает пресс-служба «россонери».«Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых дорогих клубов мира по версии ForbesАвторитетное американское финансовое издание Forbes опубликовала рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубом мира, который впервые за пять лет возглавил «Манчестер Юнайтед».Алвес поставил ультиматум руководству «Ювентуса», сообщив об интересе клубов АПЛЗащитник сборной Бразилии Дани Алвес хочет, чтобы «Ювентус» предложил ему новый контракт. Об этом сообщает Football Italia.Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мираНападающий мадриского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым богатым спортсменом мира.Де Хеа останется в «Манчестер Юнайтед»Трансфер вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в «Реал» не произойдет летом.
Футбол
Агенты Мораты: В ближайшие дни Альваро примет окончательное решение
Футбол
«Рубину» не пришлось платить компенсацию Грасии за разрыв контракта
Футбол
Роналду вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций
Футбол
Определились возможные соперники ЦСКА в третьем раунде Лиги чемпионов
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Альваро Мората
Альваро Моратавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы