Агенты Мораты: В ближайшие дни Альваро примет окончательное решение

Агнет форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты Хуанма Лопес рассказал о планах своего клиента.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Испании недоволен своим положением в стане «сливочных» и собирается покинуть клуб. По информации СМИ, за нападающего ведут борьбу «Милан», а также «Манчестер Юнайтед».

«Мората планирует чаще появляться на поле. Он хочет стать лидером. В этом сезоне Альваро забил 19 голов, но этого мало. Останется ли Мората в «Реале»? Не знаю, это был блестящий сезон для команды Зидана. Они выиграли не один титул.



В ближайшие дни Альваро примет окончательное решение. Нет, я еще не разговаривал на эту тему с руководством «Реала».

«Милан»? Интерес со стороны этой команды действительно есть. То же самое касается и других великих клубов. Мората больше не хочет такой же истории, как это случилось «Реале», – приводит слова агента Fotball Italia.

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