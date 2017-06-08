ЦСКА – «Химки». Видеотрансляция матча
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему внимание прямую видеотрансляцию первого матча финала Единой Лиги ВТБ 16/17 между ЦСКА и «Химками».
В плей-офф московский ЦСКА уверенно обыгрывал своих соперников. «Астана» и «Локомотив-Кубань» проиграли в 1/4 и в 1/2 финала армейцам с одинаковым счётом в серии 3:0. «Химки» также всухую обыграли «Енисей» в четвертьфинале. В полуфинале питерский «Зенит» оказал достойное сопротивление, но в итоге «Химки» были сильнее - счет в серии 3:2.
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