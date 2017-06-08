Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп6:4, 2:4Плишкова
Баскетбол  ЦСКА29 : 23Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА – «Химки». Видеотрансляция матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вашему внимание прямую видеотрансляцию первого матча финала Единой Лиги ВТБ 16/17 между ЦСКА и «Химками».

В плей-офф московский ЦСКА уверенно обыгрывал своих соперников. «Астана» и «Локомотив-Кубань» проиграли в 1/4 и в 1/2 финала армейцам с одинаковым счётом в серии 3:0. «Химки» также всухую обыграли «Енисей» в четвертьфинале. В полуфинале питерский «Зенит» оказал достойное сопротивление, но в итоге «Химки» были сильнее - счет в серии 3:2.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА – «Химки». ОнлайнВ первом матче финальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».Джеймс Огастин: Рассчитываю, что завершим серию с «Химками» в трех матчахФорвард ЦСКА Джеймс Огастин поделился ожиданиями от встречи с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ.Виталий Фридзон: В сборной России не чувствую себя ветераномЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился мнением о своем статусе в национальной команде России.Как ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБКак ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБСегодня в Москве стартует финальная серия Единой лиги ВТБ, в которой встретятся ЦСКА и «Химки».Янис Тимма стал игроком «Басконии»Бывший атакующий защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт испанского клуба.Душко Иванович: Всем очевидно, что ЦСКА является фаворитомГлавный тренер баскетбольного клуба «Химки» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего первого матча финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА.Виталий Фридзон: Швед может забивать, сколько угодно, главное, чтобы ЦСКА обыграл «Химки»Защитник ЦСКА Виталий Фридзон признался, что баскетболисты его клуба постараются остановить защитника «Химок» Алексея Шведа в финале Единой лиги ВТБ, но, с другой стороны, в случае победы москвичей не имеет значения, сколько очков будет набирать баскетболист.Димитрис Итудис: С «Химками» нельзя не считатьсяГлавный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне старта финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» отдал должное сопернику, проявившему характер в полуфинальном противостоянии с «Зенитом».Виталий Носов: Шансов увидеть реальную борьбу в финале Единой лиги ВТБ не так многоБывший баскетболист, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов считает, что «Химкам» психологически будет сложно собраться и найти мотивацию биться с московским ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.Тимма и Мбакве покинули «Зенит»Нападающие Янис Тимма и Тревор Мбакве покинули «Зенит» по истечении контракта, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Алексей Саврасенко: «Локомотив-Кубань» будет строить команду уровня ЕвролигиГенеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко подвел итоги сезона и рассказал о планах клуба на межсезонье.«Химки» вышли в финал Лиги ВТБ, Нобоа перешел в «Зенит», а «Голден Стэйт» вновь обыграл «Кливленд». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Эрл Роулэнд: Швед – один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в ЕвропеЗащитник «Химок» Эрл Роулэнд в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).Андрей Кириленко: Швед сделал именно то, что я хотел от него увидеть – потащил за собой командуПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от пятого матча полуфинала Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» обыграли «Зенит» со счетом 90:84.Василий Карасев: В серии с «Химками» все было решено в третьей и четвертой играхГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок»«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок»Карасев сбежал от журналистов, Иванович не вспомнил, когда отыгрывался с 0-2 в плей-офф, а Швед назвал козырь «Химок» перед ЦСКА.Алексей Швед: Не вижу причин, почему бы «Зенит» не мог играть в Евролиге. Разве что правилаЗащитник «Химок» Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).Карасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезонаКарасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезона«Зенит» и в пятом матче не справился с Алексеем Шведом. Его 26 очков помогли «Химкам» выиграть серию с 0-2 и выйти в финал Единой лиги ВТБ.Стефан Маркович: «Зенит» весь сезон сражался за Евролигу, но остановился в одном шагеЗащитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).Душко Иванович: Несправедливо, что «Зенит» не может стать третьей командой в Евролиге от РоссииГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).
Футбол
Ибрагимович может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Хорхе Сампаоли: Бразилии будет не хватать Неймара в матче с Аргентиной
Футбол
Энцо Роко: Сборная России сильна именно коллективно и хорошо играет на контратаках
Футбол
Главный тренер сборной Чили: У сборной России очень серьезная команда
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости