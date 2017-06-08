ЦСКА – «Химки». Видеотрансляция матча

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ЦСКА – «Химки». Онлайн В первом матче финальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».

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Виталий Фридзон: В сборной России не чувствую себя ветераном Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился мнением о своем статусе в национальной команде России.

Как ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБ Сегодня в Москве стартует финальная серия Единой лиги ВТБ, в которой встретятся ЦСКА и «Химки».

Янис Тимма стал игроком «Басконии» Бывший атакующий защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Душко Иванович: Всем очевидно, что ЦСКА является фаворитом Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего первого матча финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА.

Виталий Фридзон: Швед может забивать, сколько угодно, главное, чтобы ЦСКА обыграл «Химки» Защитник ЦСКА Виталий Фридзон признался, что баскетболисты его клуба постараются остановить защитника «Химок» Алексея Шведа в финале Единой лиги ВТБ, но, с другой стороны, в случае победы москвичей не имеет значения, сколько очков будет набирать баскетболист.

Димитрис Итудис: С «Химками» нельзя не считаться Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне старта финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» отдал должное сопернику, проявившему характер в полуфинальном противостоянии с «Зенитом».

Виталий Носов: Шансов увидеть реальную борьбу в финале Единой лиги ВТБ не так много Бывший баскетболист, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов считает, что «Химкам» психологически будет сложно собраться и найти мотивацию биться с московским ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.

Тимма и Мбакве покинули «Зенит» Нападающие Янис Тимма и Тревор Мбакве покинули «Зенит» по истечении контракта, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Алексей Саврасенко: «Локомотив-Кубань» будет строить команду уровня Евролиги Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Алексей Саврасенко подвел итоги сезона и рассказал о планах клуба на межсезонье.

«Химки» вышли в финал Лиги ВТБ, Нобоа перешел в «Зенит», а «Голден Стэйт» вновь обыграл «Кливленд». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Эрл Роулэнд: Швед – один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в Европе Защитник «Химок» Эрл Роулэнд в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).

Андрей Кириленко: Швед сделал именно то, что я хотел от него увидеть – потащил за собой команду Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от пятого матча полуфинала Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» обыграли «Зенит» со счетом 90:84.

Василий Карасев: В серии с «Химками» все было решено в третьей и четвертой играх Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).

«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок» Карасев сбежал от журналистов, Иванович не вспомнил, когда отыгрывался с 0-2 в плей-офф, а Швед назвал козырь «Химок» перед ЦСКА.

Алексей Швед: Не вижу причин, почему бы «Зенит» не мог играть в Евролиге. Разве что правила Защитник «Химок» Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).

Карасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезона «Зенит» и в пятом матче не справился с Алексеем Шведом. Его 26 очков помогли «Химкам» выиграть серию с 0-2 и выйти в финал Единой лиги ВТБ.

Стефан Маркович: «Зенит» весь сезон сражался за Евролигу, но остановился в одном шаге Защитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).