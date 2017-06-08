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Алексей Березуцкий: У меня еще много мотивации

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что после 15 лет в составе армейцев у него не иссякло желание побеждать.

«ЦСКА никогда не устанет побеждать! За 15 лет в клубе я выиграл практически все, но, несмотря на это, у меня достаточно футбольной мотивации. Хочу стать чемпионом на нашей новой арене!», - приводит слова Березуцкого официальный сайт красно-синих.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контакты с Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими.

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