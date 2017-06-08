Алексей Березуцкий: У меня еще много мотивации
Источник: ПФК ЦСКАКомментарии
Защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что после 15 лет в составе армейцев у него не иссякло желание побеждать.
«ЦСКА никогда не устанет побеждать! За 15 лет в клубе я выиграл практически все, но, несмотря на это, у меня достаточно футбольной мотивации. Хочу стать чемпионом на нашей новой арене!», - приводит слова Березуцкого официальный сайт красно-синих.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контакты с Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически