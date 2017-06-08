«Локомотив-Кубань» в следующем сезоне выступит в Кубке Европы

«Локомотив-Кубань» будет выступать в Кубке Европы в следующем сезоне, сообщили ТАСС в пресс-службе Евролиги.

Ранее СМИ сообщили, что российский клуб запросил у Евролиги wild card (специальное приглашение) и сохраняет надежду выступить в турнире в сезоне-2017/18.

«Локомотив-Кубань» будет участвовать в Кубке Европы как полуфиналист Единой лиги ВТБ, - сказали в пресс-службе. - Мы не сообщаем информацию о клубах, запрашивающих wild card, но в любом случае в предстоящем сезоне Евролиги не будет wild card, так как все клубы определены и вакантных мест нет».

Россию в предстоящем сезоне Евролиги будут представлять финалисты Единой лиги ВТБ - ЦСКА и «Химки».





