Роман Йоси: Ирвин и Уэбер сыграли ключевую роль в успехах «Нэшвилла»

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси рассказал про вклад Мэтта Ирвина и Янника Уэбера в выход «Нэшвилла» в финал Кубка Стэнли.

- В первую очередь, это говорит о глубине состава «Нэшвилла», что, пожалуй, является одной из сильнейших сторон команды. Да, когда мы с Райаном уходим со льда, мы знаем, что на площадку выходят Суббан и Экхольм, поэтому действуем смело и агрессивно. Но вклад в победы вносят не только четыре защитника, но и Ирвин с Уэбером. Про них часто незаслуженно забывают, хотя Мэтт и Янник сыграли ключевую роль в успехах команды в плей-офф, - рассказал Йоси в интервью NHL.com/ru.

Напомним, счет в финальной серии пока ничейный: 2-2. Пятая игра состоится в ночь с четверга на пятницу в Питтсбурге.