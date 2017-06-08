Луческу может продолжить работу в «Зените»

Румынский специалист Мирча Луческу, которого «Зенит» отправил в отставку с поста главного тренера, может продолжить работу в клубе в другой должности.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, руководство санкт-петербургской команды ведет переговоры с Луческу на предмет работы в клубной структуре.

Под руководством Луческу «Зенит» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России.

Новым главным тренером санкт-петербургского клуба назначен итальянец Роберто Манчини.