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Кудряшов может принять участие в World Boxing Super Series

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Обладатель титула WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов готов стать участником крупного турнира World Boxing Super Series, который будет организован промоутерской компанией Comosa AG.

- Турнир предусматривает участие чемпионов мира и претендентов на их титулы, и если чемпион WBC Майрис Бриедис участвует в турнире, то первый номер рейтинга WBC и обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов просто обязан быть в числе участников, иначе теряется смысл самого проведения. Если чемпионы не дерутся с сильнейшими претендентами, они не могут претендовать на звание лучшего в весовой категории, — заявил исполнительный директор промоутерской компании «Мир Бокса» Дмитрий Иванов.

По планам организаторов World Boxing Super Series, в одной весовой категории будет представлено по восемь боксеров, которые в сентябре-октябре этого года проведут четыре четвертьфинальных поединка. В начале следующего года победители четвертьфиналов проведут полуфинальные бои.

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