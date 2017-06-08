Кудряшов может принять участие в World Boxing Super Series
Обладатель титула WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов готов стать участником крупного турнира World Boxing Super Series, который будет организован промоутерской компанией Comosa AG.
- Турнир предусматривает участие чемпионов мира и претендентов на их
титулы, и если чемпион WBC Майрис Бриедис участвует в турнире, то первый
номер рейтинга WBC и обладатель титула WBC Silver Дмитрий Кудряшов
просто обязан быть в числе участников, иначе теряется смысл самого
проведения. Если чемпионы не дерутся с сильнейшими претендентами, они не
могут претендовать на звание лучшего в весовой категории, — заявил исполнительный директор промоутерской компании «Мир Бокса»
Дмитрий Иванов.
По планам организаторов World Boxing Super Series, в одной весовой категории будет представлено по восемь боксеров, которые в сентябре-октябре этого года проведут четыре четвертьфинальных поединка. В начале следующего года победители четвертьфиналов проведут полуфинальные бои.