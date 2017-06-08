Пи-Кей Суббан: Нужно рассматривать оборону «Нэшвилл» как единое целое

Защитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан оценил оборону команды в текущем сезоне.

- Соглашусь с Йоси. Нужно рассматривать нашу оборону как единое целое. Все постоянно упоминают нас четверых, но и в третьей паре парни способны выйти на первый план, когда это необходимо. Приведу пример. Когда у нас были травмы по ходу сезона, и Мэтт, и Янник играли в двух первых парах и к ним не было никаких вопросов, - рассказал Суббан официальному сайту НХЛ.

Напомним, счет в финальной серии пока ничейный: 2-2. Пятая игра состоится в ночь с четверга на пятницу в Питтсбурге.