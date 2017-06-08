Игроки сборной Саудовской Аравии проигнорировали минуту молчания в память жертв теракта

Футболисты сборной Саудовской Аравии не стали соблюдать минуту молчания в память жертв теракта в Лондоне.

Сборная Австралии в минувший четверг победила команду Саудовской Аравии со счетом 3:2 в Аделаиде.

Перед матчем была объявлена минута молчания в память о погибших в результате теракта в Лондоне, в числе жертв которого оказалось два австралийца. Во время минуты молчания игроки сборной Австралии, обнявшись, выстроились в центре поля. А игроки команды Саудовской Аравии заняли свои позиции на поле, начав разминаться. Австралийские болельщики с негодованием отреагировали на демарш соперников.

3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли 7 человек, 48 ранены.