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Игроки сборной Саудовской Аравии проигнорировали минуту молчания в память жертв теракта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Саудовской Аравии не стали соблюдать минуту молчания в память жертв теракта в Лондоне.

Сборная Австралии в минувший четверг победила команду Саудовской Аравии со счетом 3:2 в Аделаиде.

Перед матчем была объявлена минута молчания в память о погибших в результате теракта в Лондоне, в числе жертв которого оказалось два австралийца. Во время минуты молчания игроки сборной Австралии, обнявшись, выстроились в центре поля. А игроки команды Саудовской Аравии заняли свои позиции на поле, начав разминаться. Австралийские болельщики с негодованием отреагировали на демарш соперников.

3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. В результате теракта погибли 7 человек, 48 ранены.

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