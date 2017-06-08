Месси купил отель за 30 миллионов евро
Источник: ExpansiоnКомментарии
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси приобрел четырехзвездочный отель в 40 километрах от столицы Каталонии.
Как сообщает Expansiоn, стоимость покупки составила 30 миллионов евро. Здание было построено в 2013 году, насчитывает 77 номеров.
В пик пляжного сезона суточная цена номера около 300 евро. Так же в отеле имеется спа-центр, бассейн и бар с панорамным видом.
Заработная плата Месси в «Барселоне» составляет порядка 40 миллионов евро в год.
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