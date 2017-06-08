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Месси купил отель за 30 миллионов евро

Источник:  ExpansiоnКомментарии

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси приобрел четырехзвездочный отель в 40 километрах от столицы Каталонии.

Как сообщает Expansiоn, стоимость покупки составила 30 миллионов евро. Здание было построено в 2013 году, насчитывает 77 номеров.

В пик пляжного сезона суточная цена номера около 300 евро. Так же в отеле имеется спа-центр, бассейн и бар с панорамным видом.

Заработная плата Месси в «Барселоне» составляет порядка 40 миллионов евро в год.

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